Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, im Zuge der allgemeinen Marktschwäche erfolgte an der Börse in diesem Jahr ein fast schon "wahlloser" Ausverkauf: Aus Angst vor weiteren Kursverlusten trennten sich Anleger teils sogar von Aktien langfristig erfolgreicher (Tech-)Unternehmen, die eigentlich vergleichsweise gut dastehen. Nach verlustreichen Monaten an der US-Technologie-Börse...

Den vollständigen Artikel lesen ...