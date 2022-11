EQS-Ad-hoc: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

Adler Group S.A. in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Anleihegläubigern



18.11.2022 / 12:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Adler Group S.A. in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Anleihegläubigern Luxemburg, 18. November 2022 - Die Adler Group S.A. befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit ihren Anleihegläubigern über den Abschluss einer Vereinbarung mit dem Ziel der Anpassung der Anleihebedingungen der von der Adler Group S.A. ausgegebenen Anleihen sowie der Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung für die Adler-Gruppe. Ob eine Vereinbarung mit den Anleihegläubigern geschlossen wird, ist derzeit noch offen und wird weiterhin geprüft. Insbesondere haben sich die Parteien noch nicht abschließend über den Inhalt der Vereinbarung verständigt. Der Abschluss der Vereinbarung setzt zudem die Entscheidung der zuständigen Gremien aller Parteien voraus. Adler Group S.A. Verwaltungsrat





18.11.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com