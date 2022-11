EQS-Ad-hoc: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SFC Energy AG erhält Großauftrag für EFOY Brennstoffzellen in den USA mit einem Volumen von rund USD 15 Mio.



SFC Energy AG erhält Großauftrag für EFOY Brennstoffzellen in den USA mit einem Volumen von rund USD 15 Mio. Brunnthal/München, 18. November 2022 - Die SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578) hat von einem US-amerikanischen Kunden einen Großauftrag für rund 2.300 EFOY Brennstoffzellen erhalten. Der heute abgeschlossene Vertrag umfasst ein Volumen von rund USD 15 Mio. und wird jeweils zur Hälfte in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 umsatz- und ergebniswirksam. Die Lieferungen erfolgen zwischen Ende März 2023 und Ende November 2024. Der Großauftrag bewirkt ein erhebliches Wachstum des für die SFC Energy AG bedeutsamen US-Geschäfts.

Die Brennstoffzellen kommen im Bereich der mobilen Überwachungstechnik zum Einsatz. SFC Energy IR Kontakt:

