Tesla hat auch in Italien damit begonnen, Supercharger-Stationen für Elektroautos anderer Marken zu öffnen. Bei den entsprechenden Standorten findet sich auf der Supercharger-Karte nun auch in Italien der Vermerk "This Supercharger is open to Tesla vehicles and Non-Tesla vehicles with CCS compatibility." Damit sind nun in insgesamt 15 Ländern Europas ausgewählte Schnelllader von Tesla auch für Fremdmarken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...