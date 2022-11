Das deutliche Plus für die Valneva Aktie im heutigen Handel an der Pariser Börse täuscht: Zwar gewinnt die Biotech-Aktie aktuell knapp 3,5 Prozent auf 7,03 Euro und liegt damit quasi auf Tageshoch. Doch der Anteilschein des französisch-österreichischen Unternehmens tut sich weiter schwer an einer wichtigen charttechnischen Widerstandsmarke. Die Marke ...

