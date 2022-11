Leipzig (ots) -Am Montagabend, 21.11.2022, diskutiert Moderator Andreas F. Rook bei "Fakt ist! Aus Dresden" mit seinen Gästen zum Thema "Bürgergeld". Zu sehen ist der MDR-Polittalk um 20.30 Uhr als Livestream bei MDR.DE, um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD-Mediathek.Die Regierung will Hartz IV nach 20 Jahren durch das sogenannte "Bürgergeld" ablösen. Gut 50 Euro mehr im Portmonee und weniger Sanktionen - so lautet das Versprechen. Doch im Bundesrat ist das Vorhaben vorerst gescheitert. Die Fronten sind verhärtet: Für die einen ist das Bürgergeld die größte Sozialreform. Andere geißeln es als Geschenk für Faule. Arbeiten würde sich dann nicht mehr lohnen, der Abstand zu Niedriglohnjobs wäre zu klein.Ist diese Kritik berechtigt? Würde das Bürgergeld tatsächlich Menschen davon abhalten, sich Arbeit zu suchen? Welche Konsequenzen hätte das Bürgergeld für die Unternehmen, die händeringend nach Arbeitskräften suchen? Und warum wird Steuergeld ausgegeben, während private Vermögen geschont werden?"Das Bürgergeld. Hilfspaket oder Hängematte?" Darüber diskutiert Moderator Andreas F. Rook bei "Fakt ist! Aus Dresden" u.a. mit:- Rasha Nasr (SPD); Sozialpolitikerin und Bundestagsabgeordnete- Jana Schimke (CDU); Bundestagsabgeordnete und Mitglied der Mittelstandsunion- Helena Steinhaus; kämpft mit "Sanktionsfrei e.V." für menschenwürdige Grundsicherung- Prof. Ronnie Schöb; Finanzwissenschaftler FU Berlin und Autor "Der starke Sozialstaat. Weniger ist mehr"Pressekontakt:MDR Landesfunkhaus Sachsen, Peggy Ender, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: 0351 / 8463515, E-Mail: peggy.ender@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5374135