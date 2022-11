Wien (www.fondscheck.de) - Der Schweizer Vermögensverwalter Swisscanto hat sein Vertriebsteam in Frankfurt mit Sarah Victoria Naegele verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Sie werde in ihrer Position vor allem Maklerpools, Banken und Vermögensverwalter betreuen. Naegele komme von der IKB Deutsche Industriebank, wo sie zuletzt im Bereich Debt Capital Markets als Associate gearbeitet habe. Sie habe in ihrer Funktion Kunden bei der Emission von Schuldscheindarlehen und Anleihen betreut. Von 2019 bis 2021 habe Naegele zwei Jahre als Corporate Banking Analystin, ebenfalls bei der IKB, gearbeitet. (News vom 17.11.2022) (18.11.2022/fc/n/p) ...

