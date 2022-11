DJ WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. November (47. KW)

=== M O N T A G, 21. November 2022 *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+39,7% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vm/+45,8% gg Vj 09:00 EU/Europäisches Parlament, Plenartagung (bis 24.11) 11:30 DE/Regierungs-PK 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Urkundenübergabe zu Wettbewerb "Klimaaktive Kommune" *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober 16:00 US/Fed-Board of Governors closed mtg for periodic supervisory update 18:00 DE/SPD, Fraktionssitzung, Berlin 22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 3Q *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) D I E N S T A G, 22. November 2022 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht November mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q 10:00 DE/Kapitalmarktausblick 2023 der Deutschen Bank *** 10:00 DE/Bundestag, Debatte über Haushalt 2023 *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone September *** 11:00 FR/OECD, Veröffentlichung Wirtschaftsausblick *** 11:15 DE/Süddeutsche Zeitung, Wirtschaftsgipfel (bis 24.11.), u.a. Rede von Bundeskanzler Scholz (11:30), Teilnahme von BDI-Präsident Russwurm (12:50), SAP-CEO Klein (16:50) und Bundesaußenministerin Baerbock (19:45) 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 3 Mrd Euro *** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (vom Vorabend) *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November PROGNOSE: -26,6 zuvor: -27,6 16:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Hoher Flüchtlingskommissar Filippo Grandi, Gemeinsame Gespräche, Berlin 17:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Mester (2022 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei den Cleveland Fed Conversations on Central Banking: Wages and Inflation 22:15 US/HP Inc, Ergebnis 4Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 23. November 2022 *** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis *** 09:00 DE/Bundestag, Generaldebatte *** 09:00 DE/Süddeutsche Zeitung, Fortsetzung Wirtschaftsgipfel (bis 24.11.), u.a. Teilnahme von Bundesfinanzminister Lindner (15:00) 09:00 EU/Europäisches Parlament, Plenartagung (bis 24.11) *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 50,9 zuvor: 51,7 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 47,1 zuvor: 47,2 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 46,2 zuvor: 46,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE:45,2 zuvor: 45,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 48,3 zuvor: 48,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 46,1 zuvor: 46,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,0 zuvor: 47,3 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 48,0 zuvor: 48,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 45,8 zuvor: 46,2 10:50 EU/EU EZB, Zuteilung eines 6-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd Euro 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht November 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober zuvor: +0,4% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) zuvor: 222.000 15:00 DE/Bundesbauministerin Geywitz, Rede auf Deutschem Baugewerbetag in Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November zuvor: 47,8 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November zuvor: 50,4 *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November 1. Umfrage: 54,7 zuvor: 59,9 *** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober zuvor: -10,9% gg Vm 16:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede auf Deutschem Baugewerbetag, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:15 DE/Bundekanzler Scholz, Zyperns Ministerpräsident Nikos Anastasiadis, Berlin, Pk nach einem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 19:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Journalisten-Empfang *** 19:00 DE/Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, Sitzung zum Bürgergeldgesetz *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 1./2. November - Märkte/Börsenfeiertag Japan - DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 9 Monate D O N N E R S T A G, 24. November 2022 07:25 FR/Remy Cointreau SA, ausführliches Ergebnis 1H *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, Oktober *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 102 zuvor: 103 *** 09:30 DE/Süddeutsche Zeitung, Abschluss Wirtschaftsgipfel (seit 22.11.), u.a. Teilnahme von CDU-Vorsitzenden Merz, Deutsche-Bank-CEO Sewing (10:30) und Bundesgesundheitsminister Lauterbach (14:30) *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:30 EU/Sondertreffen der Energieminister *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 85,0 zuvor: 84,3 Lagebeurteilung PROGNOSE: 93,7 zuvor: 94,1 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 77,0 zuvor: 75,6 *** 11:00 DE/Bundesbank, PK zur Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts 2022 *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:00 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Bank of England Watchers' Conference 14:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Eröffnungsrede auf dem "Paper Summit" - 150 Jahre Papierverband in Deutschland *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: -14,0 zuvor: -15,5 *** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel des BdB - Märkte/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq F R E I T A G, 25. November 2022 *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: +0,3% gg Vq 1. Veröff.: +0,3% gg Vq 2. Quartal: +0,1% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +1,2% gg Vj 1. Veröff:: +1,2% gg Vj 2. Quartal: +1,6% gg Vj *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Dezember PROGNOSE: -40,0 zuvor: -41,9 Punkte *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November PROGNOSE: 83 zuvor: 82 09:30 DE/Bundesrat, Plenarsitzung *** 13:00 DE/Thyssenkrupp AG, Capital Market Update 2022 - Märkte/verkürzter Börsenhandel US-Anleihemarkt (bis 20:00 MEZ), US-Aktienmarkt NYSE (bis 19:00 MEZ), Nasdaq (bis 19:00 MEZ) - EU/Ratingüberprüfungen für die Schweiz (Moody's), Türkei (Moody's), Andorra (S&P), Bulgarien (S&P), Liechtenstein (S&P), Russland (S&P) ===

