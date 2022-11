Der Disney-Film "Wakanda Forever" weckt Hoffnung: Besucherzahlen und Einspielergebnisse toppen bei AMC Zahlen der Vorjahre. Reicht das? "To the moon" oder nur was für Verlierer? Antwort!

Jetzt mal bitte eine klare, fundierte Antwort! Was taugt die AMC-Aktie? Antwort von Martin Goersch, mit Mike Seidl Chefredakteur unseres neuen Börsendienstes "America's Most Wanted": "AMC ist nach wie vor hoch verschuldet und verbrennt in jedem Quartal weiter munter Cash. Trotzdem wird verstärkt Geld in die Modernisierung der Kinosäle und in die Erweiterung von Spezialeffekten wie IMAX und Dolby Cinema gesteckt. Aktuell werden wieder Vorzugsaktien verkauft, um neues Kapital zu generieren."

Und jetzt? Wann hört das Geldverbrennen auf und fängt das Geldverdienen endlich an, wollten wir vom "America's Most Wanted"-Chef wissen. "AMC ist noch lange nicht über den Berg. Nötig sind jetzt einige neue Kassenschlager im Jahr 2023 und eine höhere Anzahl neuer Filme in den Kinos. Sonst könnte es eng werden. Konkurrent Cineworld hat bereits Konkurs angemeldet. Auf unserer Kaufliste steht die Aktie nicht", so das eindeutige Votum von Matin Goersch. Tipp: Laden Sie sich hier den kostenlosen (!) Report meiner Kollegen Goersch und Seidl herunter! Es lohnt sich.

In diese Woche startete AMC Entertainment euphorisch: Mit weltweit mehr als 4,9 Millionen Kinobesuchern am vergangenen Wochenende erreichte das Unternehmen die vierthöchste Besucherzahl in diesem Jahr. Ein Rekordergebnis: Die Besucherzahl liegt damit 125 Prozent über den Zahlen des Vorjahres und 53 Prozent über denen des gleichen Wochenendes im Jahr 2019. Nach den vergangenen Pandemiejahren mit teils strengen Lockdowns, die auch AMC Entertainment wirtschaftlich schwer zu schaffen machten, wecken diese Zahlen wieder Hoffnung.

Zurückzuführen sei der Besucheranstieg insbesondere auf den Filmstart von Walt Disneys "Black Panther: Wakanda Forever", erklärte Adam Aron, AMC Chief Executive. Der enorme Erfolg des Films sei für ihn ein weiterer Beweis dafür, dass "es Millionen von Kinobesuchern gibt, die unbedingt aus ihren Häusern kommen wollen, um die Magie der großen Leinwand zu genießen". Binnen drei Tagen, also von Freitag bis Sonntag, spielte Marvels Superhelden-Fortsetzung in Nordamerika 180 Millionen US-Dollar und weltweit weitere 150 Millionen US-Dollar ein. Die Erwartungen an den Film sind damit hoch: er könnte das zweithöchste Einspielergebnis des Jahres 2022 erzielen.

Die Euphorie der US-Kinokette schwappte auch auf die Anleger über, was kurzfristig auch im Kursverlauf sichtbar wurde: Die Aktien von AMC Entertainment stiegen noch am Montag um fast neun Prozent auf 7,80 Euro pro Titel. Im weiteren Verlauf der Woche folgte dann die Ernüchterung: Die Aktie verlor an Schwung, stürzte Mitte der Woche auf sieben Euro ab, um sich dann aber wieder zu fangen.

Da sei noch Luft nach oben, zumindest wenn es nach den Analysten von Wedbush Security, einem US-Investmentunternehmen mit Sitz in Los Angeles, geht. Sie glauben, dass "Wakanda Forever" den Aktien von AMC Entertainment weiteren Auftrieb geben könnte. Die Begründung: Die weltweiten Einspielzahlen sind im ersten Monat des vierten Quartals 2022 um 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Es bestehe also deutliches Aufholpotenzial.

Ob die Aktie aber mittelfristig wieder ihre Spitzenergebnisse aus alten Zeiten erreicht - noch im November vergangenen Jahres notierte sie bei 18,28 Euro pro Titel - bleibt derzeit eher unwahrscheinlich. Nach den massiven Verlusten von 226,9 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2022 stehen die Aktien der Kinokette AMC weiter unter Druck.

(ner) für die wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US2546871060,US00165C1045