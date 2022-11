Der Chef von Deutschlands größtem Bankhaus warnt eindringlich vor der Abhängigkeit europäischer Geldhäuser von ausländischen Instituten. Die Finanzierung der Transformation brauche einen dringenden Kurswechsel, wenn Europas Zukunft nicht in erster Linie von ausländischen Banken abhängig sein will. So reagiert die Deutsche-Bank-Aktie. Europa braucht zur Bewältigung der gewaltigen finanziellen Herausforderungen der nächsten Jahre nach Ansicht von ...

