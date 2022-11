Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) werden sich nach einer Anhebung bei der nächsten EZB-Ratssitzung nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot etwa auf neutralem Niveau befinden, wo sie das Wachstum weder antreiben noch bremsen. Beim Frankfurt European Banking Congress sagte Knot, dass die EZB dann bei weiteren Zinserhöhungen von einem "kick and rush" zu einem "tiki-taka" übergehen könnte. Die Verkleinerung ihrer Anleihebestände sollte die EZB frühzeitig, aber vorsichtig beginnen.

"Ich erwarte, dass wir bei dem Meeting im Dezember in etwas neutrales Territorium erreichen werden", sagte der Präsident der niederländischen Zentralbank. Knot zufolge bieten die Inflationserwartungen bestenfalls ein "durchwachsenes Bild", weil die Erwartungen von Professional Forecasters, Finanzmarktteilnehmern und Privathaushalten mehr oder weniger deutlich über 2 Prozent lägen.

Knot wies darauf hin, dass Zinserhöhungen nicht nur zur Verankerung der Inflationserwartungen notwendig seien, sondern tatsächlich auch zur Bremsung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. "Nachfragefaktoren erklären weitgehend die Inflationsüberraschungen", sagte Knot mit Blick auf die Inflationsdaten der vergangenen Monate. Ökonomen hätten zuletzt nicht nur die Inflation, sondern auch die Stärke des Wachstums unterschätzt.

Die EZB sollte nach Aussage des Niederländers möglichst früh mit dem Bilanzabbau beginnen, weil dies die deutlichsten Auswirkungen für die Inflation hätte. Allerdings äußerte sich Knot eher vage zum Beginn einer Quantitativen Straffung (QT). "Ich erwarte, dass der Roll-off beim APP deutlich vor dem des PEPP beginnen wird", sagte er mit Blick auf die beiden Anleihekaufprogramme der EZB.

Knot spickte seine Rede mit Vergleichen und Sprüchen aus der Welt des Fußballs. So zitierte er den englischen Stürmer Gary Lineker mit der Aussage, das Fußball ein Spiel sei, bei dem 20 Menschen zwei Stunden lang einem Ball hinterher rennen und am Ende die Deutschen gewinnen. Knot sagte: "Am Ende gewinnen wir nur, wenn wir alle gewinnen." Und: "Bei unserem Spiel nähern wir uns jetzt der Halbzeit."

