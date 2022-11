Nachdem die Entwicklungen im FTX-Fiasko die Investoren am Kryptomarkt zuletzt weiter in Schach gehalten hatten, werden vor dem Wochenende wieder moderate Kursgewinne geschrieben. Beim Bitcoin steht damit auch auf Wochensicht wieder ein Plus unter dem Strich. Die vermeintliche Erholung ist aber mit Vorsicht zu genießen.Im insgesamt moderat freundlichen Marktumfeld legt der Bitcoin am Freitagnachmittag um rund ein Prozent auf 16.660 Dollar zu. Im bisherigen Wochenverlauf summiert sich das Kursplus ...

