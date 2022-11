Vertex erzielt in der Gruppe der Anbieter, die den SaaS-Markt für Steueranwendungen bedienen, höchste Bewertungen

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Nov. 18, 2022(NASDAQ:VERX) ("Vertex" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit dem "SaaS Customer Satisfaction Award 2022" von IDC in der Sparte Steueranwendungen gekürt wurde. Darüber hinaus erzielte Vertex unter den Anbietern von SaaS-Steuerlösungen in der SaaSPath-Umfrage 2022 von IDC die höchste Bewertung im Bereich allgemeine Kundenzufriedenheit.



Das Auszeichnungsprogramm für Kundenzufriedenheit von IDC (die CSAT Awards) würdigt die führenden Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter in den jeweiligen Anwendungsmärkten, die in der SaaSPath-Umfrage von IDC die höchsten Kundenzufriedenheitswerte erzielen. SaaSPath ist eine weltweite Umfrage unter rund 2.400 Unternehmen in den verschiedensten geografischen Regionen und aller Unternehmensgrößen, bei der die Kunden gebeten werden, ihren Anbieter anhand von mehr als 30 verschiedenen Kundenzufriedenheitskennzahlen zu bewerten.

Zu den weiteren Bereichen, in denen Vertex in den Umfrageergebnissen von IDC eine hohe Punktzahl erreichte, gehören Vertrauenswürdigkeit der Marke, schnellste Amortisierungszeit, einfache Integration, überlegene Merkmale und Funktionen, integrierte Entscheidungshilfen sowie Benutzervorschläge und Preis-Leistungs-Verhältnis.

"Seit mehr als 40 Jahren bietet Vertex seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen im Bereich der indirekten Steuern sowie einen erstklassigen Kundendienst. Wir sind stolz darauf, von IDC mit dieser Auszeichnung für Kundenzufriedenheit gewürdigt zu werden", so Kate Shields, Chief Customer Officer bei Vertex Inc. "Dass wir die höchste Bewertung unter unseren Mitbewerbern für die allgemeine Kundenzufriedenheit in der SaaSPath-Umfrage 2022 von IDC erreichen konnten, bestätigt unsere Investitionsentscheidungen und die Bemühungen unseres hochqualifizierten Teams."

Vertex wurde bereits zuvor im IDC MarketScape als Leader positioniert: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Sales and Use Tax Automation Software for Enterprise 2021 Vendor Assessment (Dok.-Nr. US47987421, Oktober 2021) sowie im IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Sales and Use Tax Automation Software for Small and Midsize Businesses 2021 Vendor Assessment (Dok.-Nr. US47987521, Oktober 2021) und im IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud Value-Added Tax Software 2021 Vendor Assessment (Dok.-Nr. US47987321, Oktober 2021).

"Die globale digitale Transformation und die Transformation der Steuerwelt bedeutet mehr Komplexität, nicht nur aus steuerlicher, sondern auch aus technologischer Sicht", sagte Kevin Permenter, IDC Research Director, Financial Applications. "Durch sein Angebot an Lösungen und Dienstleistungen, die es ermöglichen, Verfahren zu optimieren und bereits überlastete Steuer-, Finanz- und IT-Teams zu entlasten, zählt Vertex zu den führenden Unternehmen im Bereich der indirekten Steuern".

Über Vertex

Vertex ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen mit Zuversicht Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen können. Vertex bietet Lösungen, die hinsichtlich der wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und Verbrauchssteuern, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer, auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und LinkedIn .

Copyright © 2022 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können sich jederzeit ändern und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die Produktausrichtung und potenzielle Roadmap-Informationen stellen keine Garantie dar, dürfen nicht in einen Vertrag aufgenommen werden und stellen keine Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Diese Informationen dürfen nicht als Grundlage für Kauf-, Rechts- oder Steuerentscheidungen herangezogen werden. Die die für Produkte von Vertex beschriebene Entwicklung, Veröffentlichung und Zeitpunkte von Funktionen liegen im alleinigen Ermessen von Vertex Inc. Jegliche Aussagen in dieser Veröffentlichung, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen gemäß dem U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den von Vertex bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen beschrieben sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Vertex weist Leser darauf hin, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die Vertex nicht aktualisieren muss.