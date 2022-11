Boston (ots/PRNewswire) -Nasuni für Azure Blob Storage bietet die beste Wahl für das Speichern, den Schutz und den Zugriff auf DateienDie Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von Datei-Datendiensten und Microsoft-Goldpartner, vereinfacht den Prozess für Unternehmen, Daten in cloudnative Datei-Datendienste in Azure Blob Storage zu migrieren, während Microsoft sich darauf vorbereitet, die Unterstützung für StorSimple am 31. Dezember 2022 zu beenden. Nasuni, ein Premiumpartner von MS Azure, ist im Azure-Kundenportal verfügbar und zählt zu den Microsoft Azure Consumption Commitments (MACC)."Angesichts des näherrückenden Dienstendes für Microsoft Azure StorSimple ist Nasuni bereit, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Daten in einen cloudnativen Dienst zu übertragen, der die Skalierbarkeit und Leistung bietet, auf die Kunden angewiesen sind", sagte Jason DePardo, Vice President of Customer Success bei Nasuni. "Doch Nasuni bietet viel mehr als nur einen skalierbaren Speicher. Kunden erhalten darüber hinaus automatische Sicherung und Notfallwiederherstellung (DR), ein globales Datei-Sharing, eine globale Sperre und Multi-Cloud-Zugang. Es ist eine moderne Dateispeicherlösung für moderne Unternehmen, und die Migration von StorSimple ist einfach und schnell."Nasuni hat in diesem Jahr bereits mehrere StorSimple-Kunden migriert, darunter AIMCO, Pruitt Health, Blackmores, BJ's und TGI Fridays. TGI Fridays, entschied sich für Nasuni, um StorSimple angesichts der Beendigung der Microsoft-Unterstützung zu ersetzen und erlebte eine derart sanfte Migration, dass selbst intensive Nutzer überhaupt gar keinen Unterschied bemerkten. Durch Nasuni's Fähigkeit Daten maximal effizient zu speichert, konnte TGI Fridays darüber hinaus 20 % an Azure-Cloud-Kosten einparen."Man kann Funktionalitäten und Kosteneinsparungen kaufen, aber wenn es darum geht Änderungen vorzunehmen und Plattformen zu verwalten, könnten IT-Teams oftmals überfordert sein", sagte Michael Oehlert, Infrastructure Teamlead bei TGI Fridays. "Das Nasuni-Team ermöglichte uns eine Migration, ohne dass jemand überhaupt einen Unterschied gemerkt hat. Es wusste immer, was vor sich geht und wie man etwas zum Laufen bringt."Die Nasuni-Dateidaten-Plattform, die durch die kostengünstige Azure Blob-Objektspeicherung unterstützt wird, ist ein kundenverwalteter, hochverfügbarer Dateidienst für Unternehmen. Darüberhinaus bietet es wie StorSimple, eine einfach zu verwaltende Lösung für unbegrenzte Kapazität und massive Skalierbarkeit mit hervorragender Leistung. Nasuni kann dies erreichen und bietet zusätzliche, leistungsstarke Funktionen ohne höhere Kosten als für StorSimple. Nasuni kann außerdem vollständig in Azure oder als Hybrid-Cloud-Implementierung bereitgestellt werden, mit On-Premise-Zwischenspeicherung für leistungsstarken Dateizugriff an jedem Ort.Diese zusätzlichen Funktionen umfassen:- Multi-Site-Zugriff: Nasuni ermöglicht StorSimple-Kunden, ihre Daten an mehreren Standorten mit Benutzern zu teilen, die in der Lage sind, Dateien über eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern und Websites zu speichern, auf sie zuzugreifen, sie zu teilen und zu synchronisieren.- Unbegrenzte Kapazität für Dateifreigaben: Im Gegensatz zu StorSimple speichert die Dateidaten-Plattform von Nasuni alle Dateien und Dateiänderungen im Azure Blob-Speicher, sodass die Dateifreigaben beliebig groß sein können.- Automatische Sicherung und Notfallwiederherstellung (DR) mit schneller Wiederherstellung: Nasuni speichert alle Dateiänderungen im Azure Blob-Speicher mit der patentierten Funktion "Continuous File Versioning®", die den Datenschutz automatisiert und eine separate Investition in Backup-Software und -Hardware überflüssig macht. Die Wiederherstellung erfolgt außerdem schnell, sodass verlorengegangene Dateien oder sogar ganze Datenmengen in nur wenigen Minuten wiederhergestellt werden können.- Globale Dateifreigabe mit einer globalen Sperre: Menschen aus der ganzen Welt können mit einer globalen Sperre, die Versionskontrolle gewährleistet, sogar an sehr großen Dateien zusammenarbeiten.- Multi-Cloud-Unterstützung: Nasuni kann auch Amazon S3, Google Cloud Storage und jede andere Cloud nutzen, die einen Objektspeicher bereitstellt.Die Migration ist schnell und einfach. Professionellen Serviceteams und zertifizierten Partner von Nasuni können StorSimple-Daten schnell in den Objektspeicher von Azure oder anderen Anbietern migrieren, ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen oder den Zugriff zu behindern. Nasuni bietet eine breite Palette von Angeboten, von Unterstütztung bis zur vollständigen Migration, unter Verwendung modernster Verfahren und Tools.Da das Ende der Unterstützung von StorSimple näherrückt, empfiehlt Microsoft seinen Kunden, Migrationspläne zu erstellen. Weitere Informationen dazu, wie Nasuni helfen kann, finden Sie auf unserer StorSimple-Ressourcenseite:https://info.nasuni.com/storsimple-kitInformationen zu NasuniNasuni Corporation ist ein führendes Unternehmen für Dateidatendienste, das Organisationen hilft, eine sichere Dateidaten-Cloud zu erstellen, um die digitale Transformation, globales Wachstum und Einsichten in Informationen zu unterstützen. Die Nasuni File Data Platform ist eine cloudnative Service-Suite, welche die Infrastruktur von Dateidaten vereinfacht, den Schutz von Dateidaten verbessert und einen schnellen, weltweiten Dateizugriff zu niedrigsten Kosten gewährleistet. Durch die Konsolidierung von Dateidaten in dem leicht erweiterbarem Cloud-Objektspeicher von Azure, AWS, Google Cloud und anderen, wird Nasuni zum cloudnativen Ersatz für herkömmliche Network-Attached-Storage- (NAS) und Dateiserver-Infrastrukturen sowie für komplexe Legacy-Technologien für Dateisicherung, Disaster-Recovery, Fernzugriff und Dateisynchronisation. Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus auf Dateidaten zuzugreifen und diese global zu teilen. Zu den Branchen, die Nasuni bedient, gehören die Fertigungsindustrie, das Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Sektor. Nasuni hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, USA, und bietet seine Dienste in über 70 Ländern rund um den Globus an. 