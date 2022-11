DJ XETRA-SCHLUSS/Festerer Wochenschluss - Verfall stützt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich mit deutlichen Gewinnen ins Wochenende verabschiedet. Der kleine Verfalltag wirkte dabei stützend. Am Mittag wurden die Optionen auf Aktien-Indizes fällig, am Abend dann auf Einzelwerte. Im Kampf um die Basiswerte kann es erfahrungsgemäß zu größeren Ausschlägen in die eine oder andere Richtung kommen. Der DAX gewann 1,2 Prozent auf 14.432 Punkte. Der Index bewegte sich dabei in einer Spanne zwischen 14.300 und 14.458 Punkten.

Anleger halten sich bedeckt

Nach der Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen hat der DAX übergeordnet den Drang nach oben indes verloren. Sichtbar ist für Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, das aktuelle Abwarten auch an den gesunkenen Handelsumsätzen. Im Moment hätten viele Investoren offensichtlich Angst, auf zu hohem Niveau nachzukaufen. Die Befürchtung, Gewinne zu früh zu realisieren, sei aber genau so groß.

Die Nachrichtenlage war dünn. Der Autosektor erholte sich von den jüngsten Abgaben: Mercedes-Benz gewannen 3,3 Prozent, BMW 2,3 Prozent und VW 2,4 Prozent. Versorger lagen mit positiven Vorgaben aus Europa gut im Markt - Eon legten um 2,6 Prozent zu und RWE erhöhten sich um 1,5 Prozent.

Fuchs Petrolub gaben mit einem Abschlag von 4,0 Prozent kräftig nach. Im Handel wurde auf die stark fallenden Ölpreise verwiesen.

SAP von Herunterstufung belastet

Die SAP-Aktie verlor 2,3 Prozent auf 105,16 Euro. Die Analysten von Jefferies haben die Aktie auf "Underperform" von "Buy" gleich um zwei Stufen gesenkt. Das Kursziel wurde auf 90 von zuvor 115 Euro gesenkt. Das Management von SAP reagiere mit strikter Kostenkontrolle auf die schwächere Konjunkturentwicklung, um die Ziele für 2022 zu erreichen. Dies sei auch 2023 erforderlich. Eine solche Steuerung im Interesse kurzfristiger Gewinne stelle mittelfristig aber eine Gefährdung der mittelfristigen Ziele dar.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.431,86 +1,2% -9,15% DAX-Future 14.432,00 +1,1% -8,94% XDAX 14.415,73 +0,6% -9,04% MDAX 25.746,02 +0,9% -26,70% TecDAX 3.100,61 +0,6% -20,91% SDAX 12.471,83 +1,4% -24,02% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 140,13 0 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 36 4 0 4.891,1 95,2 59,3 MDAX 39 8 1 509,8 32,9 36,2 TecDAX 25 4 1 1.077,0 32,2 23,2 SDAX 51 15 4 154,4 12,7 10,1 ===

