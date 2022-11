Zu den Spezialisierungen gehört nun auch die Unterstützung von Kunden in Sachen Klimaschutz

Die Agentur unterhält nun weltweit sieben Büros auf drei Kontinenten

Die neue Marke ist Ausdruck der sich ändernden Bedürfnisse der Branche, der Kunden und der Beschäftigten

Cognito, die unabhängige globale Kommunikationsagentur, gab heute die Einführung ihrer neuen Markenidentität bekannt. Die letzte Überarbeitung liegt nun fünf Jahre zurück und das neue Erscheinungsbild und die neue Positionierung spiegeln das Wachstum und die Expansion der Agentur in verschiedenen Dienstleistungsbereichen, Sektoren und Regionen wieder und entsprechen damit den Bedürfnissen ihrer globalen Kunden. Der Kundenstamm der Agentur umfasst über 100 Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Technologie und professionelle Dienstleistungen, von den größten und bekanntesten Marken der Branche bis hin zu dynamischen Start-ups und Scale-ups.

Das neue Markendesign spiegelt die einzigartige Herangehensweise der Agentur an die Lösung von unternehmerischen Herausforderungen, ihren Einsatz für Innovation und das Einbringen neuer Denkweisen und Ideen für Kunden und die Branche wider. Zudem ist es Ausdruck der unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen des internationalen Cognito-Teams, das mehr als 20 Sprachen spricht und aus über 15 Ländern mit Büros in den USA, EMEA und APAC stammt.

Cognito hat eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung ins Leben gerufen, die den Kunden bei ihrem Engagement in Sachen Klimawandel hilft. Anfang des Jahres hat Cognito zudem ein Büro in Sydney eröffnet, um seine Präsenz in der Region Asien-Pazifik neben den Hauptstandorten Hongkong und Singapur zu stärken.

Tom Coombes, der Gründer und CEO von Cognito, kommentiert: "Die neue Marke Cognito spiegelt wider, wo wir als Agentur stehen, welche Dienstleistungen wir anbieten, in welchen Regionen wir aktiv sind und wie umfangreich unsere Expertise ist. Uns ist bewusst, dass unsere Kunden vor immer komplexeren Herausforderungen stehen. Wir sind überzeugt, dass wir jetzt einzigartige Dienstleistungen für den gesamten Kommunikations- und Marketing-Mix anbieten können. Alle unsere Dienstleistungen und Beratungsangebote sind auf Kunden ausgerichtet, die in komplexen und wettbewerbsintensiven Märkten arbeiten. Die neue Marke verdeutlicht unser Engagement, unseren Kunden zu helfen, in diesen dynamischen Sektoren zu wachsen, sowie unser Bestreben, weltweit die erste Wahl unter den Agenturen zu sein."

Über Cognito

Cognito ist eine unabhängige, globale Kommunikationsagentur, die in den Bereichen Finanzmärkte, Technologie und Klimawandel die Themen vorantreibt, die für unsere Kunden wichtig sind. Wir begleiten sie auf ihrem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung und einer stärker vernetzten Welt.

Wir beraten Unternehmen, von etablierten Marktführern bis hin zu Start-ups, wie sie ihren Ruf pflegen, mit Bedrohungen umgehen und in komplexen und wettbewerbsintensiven Märkten Werte schaffen können. Mit kreativen Inhalten und einem Verständnis für die Komplexität der Kommunikationskanäle schützen und erweitern wir das Geschäft unserer Kunden durch zielgerichtete Kommunikation und die Einbindung von Stakeholdern.

Unser weltweites Beraterteam vereint 20 Sprachen aus 15 Ländern und verfügt über große Agentur- und Inhouse-Expertise in den Bereichen Unternehmenskommunikation, PR, digitales Marketing und Social Media. Wir sind auf den wichtigsten Finanzmärkten präsent London, Amsterdam, New York, Los Angeles, Singapur, Hongkong und Sydney und bringen in unseren 7 Büros lokales Wissen und Kultur mit multinationalen Ressourcen, einheitlichen Qualitätsstandards und einer wirklich globalen Perspektive zusammen.

www.cognitomedia.com

