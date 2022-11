DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutschlands Staatsdefizit liegt 2023 über 3 Prozent - Magazin

Deutschland wird im nächsten Jahr laut einem Magazinbericht nun doch die Defizitobergrenze von 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) reißen. Davon gehe das Bundesfinanzministerium in internen Berechnungen aus, berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Die Fachleute von Ressortchef Christian Lindner (FDP) erwarten demnach für 2023 ein Defizit von bis zu 3,5 Prozent. Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte zu Dow Jones Newswires, wie üblich kommentiere das Ministerium einzelne Meldungen nicht.

Bundesagentur für Arbeit: Auch 2023 keine Pleitewelle in Sicht

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) geht auch 2023 nicht von einer Pleitewelle aus und erwartet nur moderate Insolvenzgeldausgaben. Wie die Wirtschaftswoche am Freitag berichtete, kalkuliert die Bundesagentur für das kommende Jahr mit Ausgaben von 900 Millionen Euro für Lohn- und Gehaltszahlungen an Beschäftigte, deren Firmen Insolvenz anmelden.

Knot: EZB nähert sich im Dezember neutralem Zinsniveau

Die Zinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) werden sich nach einer Anhebung bei der nächsten EZB-Ratssitzung nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot etwa auf neutralem Niveau befinden, wo sie das Wachstum weder antreiben noch bremsen. Beim Frankfurt European Banking Congress sagte Knot, dass die EZB dann bei weiteren Zinserhöhungen von einem "kick and rush" zu einem "tiki-taka" übergehen könnte. Die Verkleinerung ihrer Anleihebestände sollte die EZB frühzeitig, aber vorsichtig beginnen

Nagel: EZB sollte Anleihebestände ab Anfang 2023 reduzieren

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Ansicht von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel mit einem schrittweisen Abbau ihrer Anleihebestände beginnen. Beim Frankfurt European Banking Congress forderte Nagel außerdem weitere "resolute" Zinsschritte, da die EZB-Geldpolitik noch expansiv sei, aber restriktiv werden müsse. "Wir sollten Anfang nächsten Jahres damit beginnen, den Umfang unserer Anleihebestände zu reduzieren, indem wir nicht mehr alle fällig werdenden Anleihen vollständig reinvestieren", sagte Nagel laut veröffentlichtem Redetext.

Pictet: Deutscher Tarifabschluss reduziert Unsicherheit

Der Pilotabschluss in der deutschen Metall- und Elektroindustrie ist aus Sicht von Pictet-Analyst Frederik Ducrozet nicht direkt eine gute Nachricht für die Europäische Zentralbank (EZB), reduziert aber die Unsicherheit darüber, ob es zu einer ernsthaften Preis-Lohn-Spirale kommen wird. "Angesichts einer zweistelligen Inflationsrate in Deutschland ist das keine Lohn-Preis-Spirale", schreibt Ducrozet in einem Kommentar mit Blick auf einen Lohnzuwachs von 4,5 Prozent. Auch eine Beschleunigung des Nominallohnwachstums auf 5 Prozent würde noch zu einem massiven realen Einkommensverlust für die deutschen Haushalte führen.

Bundesregierung beobachtet Situation bei Twitter mit "wachsender Sorge"

Die Bundesregierung beobachtet laut dem Regierungssprecher die jüngsten Entwicklungen beim Kurznachrichtendienst Twitter mit "wachsender Sorge". In den vergangenen Tagen hat es nach der Übernahme des Internetdiensts durch den neuen Chef Elon Musk und wegen des geplanten Umbaus des Unternehmens viel Unruhe und Kündigungen gegeben. Aufgrund von Bedenken über die weitere Entwicklung von Twitter haben mehrere große Konzerne inzwischen ihre Werbung in dem Netzwerk ausgesetzt.

Streit um deutsch-französisches Kampfflugzeugsystem beigelegt

Nach langem Ringen haben Deutschland und Frankreich ihren Streit um das gemeinsame Kampfflugzeugsystem (FCAS) beigelegt. Das Bundesverteidigungsministerium informierte am Freitag das Parlament über den Abschluss der industriellen Verhandlungen und die politische Einigung, wie es in einer Mitteilung hieß. Damit sei der Weg frei für die Fortsetzung des Programms

Frankreichs Premierministerin Borne trifft am 25. November Scholz in Berlin

Die französische Premierministerin Elisabeth Borne wird am 25. November in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammentreffen. Bei dem Gespräch soll es unter anderem um Energiefragen gehen, wie das Büro der Premierministerin in Paris mitteilte. Der Besuch war verschoben worden, weil Scholz im September an Covid erkrankt war.

Orban kritisiert EU-Sanktionen gegen Russland als "Schritt in Richtung Krieg"

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat die EU-Sanktionen gegen Russland als einen "Schritt in Richtung Krieg" bezeichnet. "Stellung zu beziehen" könne schnell darauf hinauslaufen, "ein tatsächlicher Kriegsgegner zu werden", sagte Orban in einem Radiointerview. Die Politik der EU gegenüber Russland sei gefährlich. Durch die "Lieferung zerstörerischer Waffen, die Ausbildung ukrainischer Soldaten auf unserem eigenen Gebiet und die Sanktionierung von Energie" gefährde die EU sich selbst.

Demonstranten im Iran setzten Khomeinis Geburtshaus in Brand

Zwei Monate nach dem Beginn der regierungsfeindlichen Proteste im Iran haben Demonstranten das mutmaßliche Geburtshaus des Republikgründers Ayatollah Khomeini in Brand gesetzt. In Online-Netzwerken waren von AFP verifizierte Aufnahmen zu sehen, die jubelnde Demonstranten am Donnerstagabend vor einem in Flammen stehenden Gebäude in der Stadt Khomein in der westlichen Provinz Markasi zeigen. Das Gebäude gilt als das Geburtshaus des Geistlichen, dessen Name von seiner Heimatstadt abgeleitet wurde.

Fed/Collins: Weiteren Zinsschritt von 75 Basispunkten in Erwägung ziehen

Für die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Boston, Susan Collins, ist die Größe des Zinsschritts der US-Notenbank bei der Sitzung im Dezember offen. "Alle möglichen Abstufungen sollten auf dem Tisch liegen, wenn wir entscheiden, was eine ausreichend straffe Geldpolitik ist", sagte sie in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNBC.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Index der gleichlaufenden Indikatoren Okt +0,2% gegen Vormonat

*US Conference Board: Oct Coincident Index +0.2%

*US/Index der nachlaufenden Indikatoren Okt +0,1% gg Vm

*US/Median-Preis bestehender Häuser Okt +6,6% gg Vj auf 379.100 USD

*US/Bestand unverkaufter Häuser bei 3,3 Monatsangeboten

*US/Verkäufe bestehender Häuser Okt PROGNOSE: 4,37 Mio Jahresrate

*US/Verkäufe bestehender Häuser Okt -5,9% auf 4,43 Mio Jahresrate

November 18, 2022

