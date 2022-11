Wenn Aktien fallen, sind sie meist nicht sehr beliebt. So zeigt eine Untersuchung, dass die meisten Menschen erst dann wieder einsteigen, wenn der Aufschwung schon viele Jahre andauert. Sie kommen so größtenteils zu spät, denn im Anschluss folgt häufig eine neue Korrektur. Erfolgreiche Großinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Lynch steigen hingegen fast nie aus. Sie halten gute Aktien und wissen deren Vorteile zu schätzen. So genießen sie beispielsweise einen Inflationsschutz, während das Einkommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...