"Wie man mit Aktien Geld verdient", der Titel des Buchs von William O'Neil könnte wohl nicht besser auf den Punkt bringen, worum es in eben diesem geht. Der US-Amerikaner verfolgt dabei eine ganz eigene Strategie. Während über Value-Investoren wie Warren Buffet eine ganze Menge berichtet wird, fällt diese schnell hinten runter: die CANSLIM-Strategie.

Das Buch von O'Neil beschreibt den Leitfaden, nach welchem sich CANSLIM richtet. Den mittlerweile 89-Jährigen haben es in seiner Strategie vor allem Aktien angetan, welche einen immensen Anstieg hinter sich haben. Er studierte deren Performance und bestimmte Gemeinsamkeiten, welche die Aktien kurz vor ihrem Breakout zeigten. O'Neil vielen 7 Merkmale auf, welche performancestarke Aktien vor ihrem großen Aufstieg mit sich brachten. Jeder Buchstabe von CANSLIM steht für eines dieser Merkmale.

Current Sales and Earnings (Umsatzwachstum und Gewinnwachstum der letzten Quartale)

Annual Revenue and Earning Increases (Steigerung von Umsatz und Gewinn im Jahr)

New (Ein "Neu-Faktor" - ein neues und innovatives Element)

Supply and Demand (Angebot und Nachfrage rund um die Aktie)

Leader or Laggard (Marktführer oder Mitläufer)

Institutional Sponsorship (Institutionelles Interesse von Anlegerinnen und Anlegern)

Market (Freundliches Börsenumfeld)

CANSLIM-Strategie: Beispiele und ein möglicher Kandidat

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Keiner kann sagen, welche die kommenden Aktien sein werden, welche die CANSLIM-Faktoren erfüllen und sich dann tatsächlich zu einem großen Aufstieg aufmachen. Zumindest bis man in einer Analyse nicht mehrere der CANSLIM-Merkmale erkennt. Ein Kandidat dafür könnte aber Save Foods sein. Das US-Unternehmen ist in der Agrifood-Industrie tätig - und fällt dabei mit einer modernen und innovativen Herangehensweise auf. Das "New" in CANSLIM ist bei Save Foods auf jeden Fall gegeben, denn das Unternehmen hat es geschafft, mit innovativer und grüner Technologie die Haltbarkeit von Obst und Gemüse zu verlängern. Außerdem sorgt Save Foods mit der israelischen Tochter für eine bessere Lebensmittelsicherheit und eine geringere Verwendung von Pestiziden. Das größte Hoch hat der Aktienkurs von Save Foods mit einem Wert von 5,55 Euro erlebt. Mitte Oktober 2022 steht die Aktie bei rund 1,60 Euro. Möglich, dass in nächster Zeit das ein oder andere Merkmal rund um die CANSLIM-Strategie gegeben sein wird. Eine genaue Analyse könnte sich bei Save Foods lohnen. Save Foods grüne Ansätze zur Verlängerung der Haltbarkeit sind ein Muss und angesichts des zunehmenden Drucks von Regulierungsbehörden und Verbrauchern, zu nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Lösungen überzugehen.

Wal-Mart Stores (ISIN: US9311421039): O'Neil greift in seinem Buch einige große US-Gewinner der Börse aus den letzten 100 Jahren auf. Einer davon ist das Unternehmen Wal-Mart Stores. Im Juni 1980 brach die Aktie über 8 US-Dollar aus, das Handelsvolumen nahm stark zu und 1983 lagen die Wertpapiere bei rund 80 US-Dollar. Eine Verzehnfachung in drei Jahren.

Microsoft (ISIN: US5949181045): Als Bill Gates Microsoft gründete, erfand er den Mark rund um Computer neu. Außerdem schrieb er an der Börse Geschichte: Von 1986 bis 1999 verhundertfachte sich der Aktienkurs von Microsoft. Klar, dass die Aktie des heutigen Tech-Riesen wichtiges Anschauungsmaterial für die CANSLIM-Strategie ist.

Home Depot (ISIN: US4370761029): Auch der Aktienkurs des Baumarktunternehmens Home Depot verhundertfachte sich - und zwar von 1981 bis 2000. Auch diese Entwicklung analysierte O'Neil für sein Buch.

Wie können die nächsten CANSLIM-Aktien erkannt werden?

Um die vielversprechendsten Aktien zu identifizieren, muss der siebstufige Investmentprozess CANSLIM Schritt für Schritt durchgegangen werden. Die Strategie funktioniert vor allem auf dem US-Markt, da O'Neil diesen analysiert hat. Wenn die Strategie richtig angewendet wird, dann kann für Anlegerinnen ein Traum in Erfüllung gehen: Sie können womöglich einer Aktie im Depot bei einem astronomischen Aufstieg zusehen.

