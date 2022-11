Rechtzeitig vor Weihnachten kommen in der Motorworld in München Traumautos von Ferrari, BMW und Mercedes unter den Hammer. Wie Sie einen der begehrten Oldtimer bekommen können. Von Michael Hannwacker RM Sotheby's, das führende Auktionshaus in diesem Segment weltweit, hat München als eines der wichtigsten Zentren der Automobilkultur ausgemacht. Und veranstaltet deshalb hier am 26. November die bislang wohl bedeutendste Versteigerung hochbegehrter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...