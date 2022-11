DJ Grünen-Chefin Lang gegen Gasprojekt von Bundeskanzler Scholz im Senegal

BERLIN (Dow Jones)--Die Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, lehnt ein neues Gasprojekt zwischen Deutschland und dem Senegal ab. "Für mich ist klar, dass der Fokus nicht auf neuen Gasfeldern liegen darf, sondern darauf, dass wir Transformationsprojekte unterstützen", sagte Lang dem Tagesspiegel. Die Verhandlungen für das Projekt vor der Küste von Senegal und Mauretanien laufen aktuell noch. Bundeskanzler Olaf Scholz, der im Mai das Westafrikanische Land bereist hatte, hatte sich für das Projekt ausgesprochen. Es mache Sinn, eine solche Kooperation "intensiv zu verfolgen", dies sei ein "gemeinsames Anliegen", sagte der Kanzler damals nach einem Gespräch mit dem senegalesischen Präsidenten Macky Sall in Dakar.

Der grüne Koalitionspartner von Scholz lehnt das Projekt jedoch weiter ab: "Vor allem wäre es falsch, sich jetzt aufgrund kurzsichtiger Überlegungen in den langfristigen fossilen Lockin zu begeben, also in Infrastruktur zu investieren, die ausschließlich für fossile Energieträger genutzt werden kann", kritisierte Lang. Sie sprach sich für Energiepartnerschaften mit Ländern des globalen Südens und für den Bau von Solaranlagen vor Ort aus. "Es gibt immer noch viele Regionen, in denen die Stromversorgung nicht ausreichend gesichert ist." Am Ende könne Deutschland jeden Euro nur einmal ausgeben, sagte Lang.

November 20, 2022

