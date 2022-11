In der Saison 2020/21 gab es 415.000 ha Hass-Avocados weltweit, was einen Anstieg von 6,7 % im Vergleich mit den 389.000 ha darstellt, die in der Saison 2019/20 registriert wurden, sagt eine Untersuchung, die von Eric Imbert, von dem Zentrum für Internationale Zusammenarbeit in Landwirtschaftsforschung für Entwicklung (CIRAD) erstellt wurde. Bildquelle: Shutterstock.com Rapide...

Den vollständigen Artikel lesen ...