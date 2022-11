Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel als auch eine nachhaltige Energieversorgung sind beides zentrale Themen in Politik und Gesellschaft. Am Mittwoch, 30.11.2022, veranstaltet die Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum (LEL) von 10:30 Uhr bis ca. 12:00 Uhr ein Farminar zum Thema "Agri-Photovoltaik im Obstbau". Agri-PV Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...