News von Trading-Treff.de DAX-Wochenstart zum Trading am 21.11.2022 am Morgen in der Vorbörse. Leichtere Vorgaben und ein Gap präsentiert sich noch im Chartbild. DAX-Voraussetzungen der Vorwoche Nachdem wir das Thema GAP in der Vorwoche ausführlich besprochen hatten und die Handelstage in der Sonntagsanalyse am 20.11.2022 vorgestellt, startet die neue Woche mit großen Herausforderungen. Immerhin waren die Hochpunkte ansteigend, wenn auch nur leicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...