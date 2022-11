DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

SONY/HONDA - Der Elektronik- und der Autokonzern wollen Musik, Filme und die PlayStation 5 nutzen, um Tesla und dem Rest der Automobilindustrie die Stirn zu bieten. "Sony verfügt über Inhalte, Dienstleistungen und Unterhaltungstechnologien, die Menschen bewegen. Wir passen diese Vermögenswerte an die Mobilität an, und das ist unsere Stärke gegenüber Tesla", sagte Präsident Izumi Kawanishi, der Sonys KI-Robotik-Geschäft leitet. Sony Honda Mobility wurde im September gegründet. (Financial Times)

BRISTOL MYERS SQUIBB - Der US-Pharmakonzern rechnet mit der Streichung einiger Arzneimittelentwicklungsprogramme aufgrund der Preisvorschriften der US-Regierung für Arzneimittel ab dem nächsten Jahr. CEO Giovanni Caforio erklärte, das Unternehmen überprüfe das Portfolio und rechne damit, dass einige Arzneimittelkandidaten aufgrund der Reformen des Inflation Reduction Act der US-Regierung nicht finanziert würden. Krebsbehandlungen dürften am stärksten von einigen Maßnahmen betroffen sein. (Financial Times)

November 21, 2022

