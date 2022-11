Der Dax hat nun sieben Wochen am Stück Gewinne eingefahren. Auch wenn er sich vergangene Woche schwer tat, so blieb die Korrektur doch noch aus. Eigentlich müsste sie bald kommen - oder geht der Dax doch nochmal in die Rally? Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag hatte er dank schwindender Zinserhöhungssorgen 1,2 Prozent fester bei 14.431,86 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...