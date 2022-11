Die Beteiligungsgesellschaft Xlife Sciences muss über die eigene Aufstellung nachdenken. Am Montag kündigte die Gesellschaft an, ihre Geschäftsstrategie zu überprüfen.Zürich - Die Beteiligungsgesellschaft Xlife Sciences muss über die eigene Aufstellung nachdenken. Am Montag kündigte die Gesellschaft an, ihre Geschäftsstrategie zu überprüfen. Dabei würden alle Optionen in Betracht gezogen. Diese könnten eine Neuordnung der Eigentumsverhältnisse, einschliesslich eine teilweise oder vollständige Übernahme bestehender Aktien durch einen Investor...

Den vollständigen Artikel lesen ...