Der Öl-Dienstleister Halliburton (ISIN: US4062161017, NYSE: HAL) zahlt am 21. Dezember 2022 eine Dividende in Höhe von 12 US-Cents je Aktie für das vierte Quartal an die Aktionäre aus. Record day ist der 8. Dezember 2022. Im Januar 2022 erhöhte Halliburton die Quartalsdividende um 166,7 Prozent auf den aktuellen Betrag. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 0,48 US-Dollar aus. ...

