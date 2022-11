Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat auch die siebte Woche in Folge mit Gewinnen abgeschlossen. Am Freitag ging der DAX mit 14.431 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht beläuft sich das Plus damit auf knapp 1,5 Prozent. Marktidee: Nordex Bei Nordex gab es zuletzt positive und negative Nachrichten. Der Windkraftanlagenbauer verbucht weiter viele Aufträge. Die jüngsten Quartalszahlen waren allerdings enttäuschend. Die Aktie befindet sich trotzdem seit einigen Wochen im Rallyemodus. Dabei sprang das Papier über mehrere wichtige technische Marken. Auf der Oberseite rücken jetzt zwei neue Zielzonen in den Fokus. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1