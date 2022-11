LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin von 30 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts der Umsatzentwicklung im dritten Quartal überprüfte Analyst Erwann Dagorne in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Reifenhersteller. An das Absatzvolumen geht er etwas vorsichtiger heran. Er glaubt aber zugleich an eine gute Preisdynamik, die am Markt noch unterschätzt werde./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2022 / 21:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2022 / 04:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR001400AJ45

