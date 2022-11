Opatija/Wien (ots) -Märchenhaften Adventzauber am Meer erlebenMeer, Strand und Sonnenschein sind vielleicht nicht das erste was einem in den Sinn kommt, wenn man an die Adventszeit und Weihnachten denkt. Dabei hat die Rivera von Opatija auch im Winter so einiges zu bieten. Die malerische Küstenstadt wurde schon mehrmals als einer der Orte in Europa mit dem besten Weihnachtsprogramm ausgezeichnet und lockt Jahr für Jahr zahlreiche Besucher zum "schönsten Advent am Meer".Romantisches Schneetreiben, tausende funkelnde Lichter, die Opatijas Straßen erhellen, und herzerwärmende kulinarische Genüsse lassen die Augen der Besucher jedes Jahr strahlen und immer wieder kommen. Einprägsame Erlebnisse und unvergleichliche Erinnerungen nehmen sie alle von diesem einzigartigen Ort mit nachhause.Zauberhafte Atmosphäre und festliche SpezialitätenSich wieder wie ein Kind fühlen und die Magie der Weihnachtszeit auf sich wirken lassen - dies gelingt in Opatija ganz einfach. Seit mehr als zweihundert Jahren ist die kroatische Stadt am Meer eines der beliebtesten Urlaubsziele in Europa, schließlich ist die herrliche Küste von Österreich aus in wenigen Stunden zu erreichen. Im Winter verwandelt sie sich in eine elegante und faszinierende Schönheit, die den Alltag rasch vergessen lässt. Beim Schlendern an der berühmten Promenade Lungomare mit Blick auf die Kvarner Bucht spürt man die festliche Atmosphäre genauso wie im herrlich aufgeputzten Park vor dem Kunstpavillon Juraj Šporer, der kulinarische Leckerbissen und ein abendliches Musikprogramm bietet. Auch die Weihnachtsmärkte im Angiolina Park und im St. James Park sind einen Besuch wert.Viele weitere Standorte bieten von 25. November 2022 bis 8. Jänner 2023 abwechslungsreiche Highlights wie der malerische Fischerort Volosko mit seinen hervorragenden Restaurants, die Freilichtbühne, die sich wenige Schritte vom Meer in eine Eislaufbahn verwandelt, sowie der Stadtmarkt mit seinem bunten Treiben aus Einheimischen und Besuchern aus aller Welt. Ausstellungen und ein vielfältiges Musik- und Bühnenprogramm sind ebenfalls Teil des besonderen Angebots, das Opatija jedes Jahr zu einem beliebten Reiseziel zur Weihnachtszeit macht.Weihnachtszeit mit den Liburnia HotelsDas Heritage Hotel Imperial heißt Besucher im Café Imperial auf der weitläufigen Terrasse mit DJ, aromatischen Drinks und saftigen Burgern willkommen. Ein Erinnerungsfoto lässt sich am besten bei der eigens eingerichteten Fotoecke schießen.Im Hotel Palace Bellevue bezaubert das Café Strauss mit weihnachtlichen Klängen und köstlichen Gaumenfreuden zur Weihnachtszeit seine Gäste im Wiener Stil.Das Hotel Ambassador bietet modernen Luxus mit einem ausgezeichneten Wellness Bereich. Erstklassige Qualität, Komfort und Privatsphäre zeichnen das elegante Fünf-Stern-Hotel aus.Eines der Flagship Hotels der Liburnia Heritage Collection ist das Hotel Palace Bellevue, ein architektonisches Juwel aus dem späten 19. Jahrhundert mit einer romantischen Atmosphäre.Hotel Istra wurde 2022 zum besten Hotel der Drei-Sterne-Kategorie in Kroatien gewählt und ist die ideale Option für eine aktive Wellness Reise. Ausgeklügelte Verpflegung und Aktivprogramme erwarten die gesundheitsbewussten Gäste.Für Segelbegeisterte ist das moderne Hotel Admiral die perfekte Unterkunft, direkt an der Marina mit Blick auf die Küstenpromenade Lungomare gelegen, lockt es mit einem großen Spa- und Wellnessbereich.Jedes Liburnia Hotel wartet mit einem eigenen kulinarischen Adventprogramm auf. Von Glühwein und Punsch, heißer Schokolade und weihnachtlichen Cocktails bin hin zu lokalen Spezialitäten wie Teta Sarma und Makovnjaca (Mohngebäck) sowie der beliebten Weihnachtsbäckerei ist für jeden Gourmet das richtige dabei, um die schönste Zeit des Jahres ausgiebig zu genießen.Für weitere Informationen besuchen Sie gerne www.liburnia.hrBildmaterial zum Download finden Sie hier (https://www.ots.at/redirect/drive.google26).Fotocredit: Liburnia Hotels & VillasPressekontakt:APACE MediaDaniel Kleinfercherdaniel.kleinfercher@apacemedia.com+43 1 505 1000-100Original-Content von: Liburnia Hotels & Villas, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156915/5375035