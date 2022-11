Der DAX startet mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche und fällt rund 30 Minuten vor dem Xetra-Start um 0,5 Prozent auf 14.386 Zähler. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex erneut an Wert gewonnen und die siebte Gewinnwoche in Folge markiert. Mit dem Auslaufen der Q3-Saison richtet sich der Fokus der Anleger in der laufenden Woche auf einige Inflationsdaten und dem anstehenden Beginn des Weihnachtsgeschäfts. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

