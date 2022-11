Die CX-Cloud-Preisgestaltungs-Optimierungslösung ist eine "SAP endorsed App"

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-nativer Preisgestaltungssoftware, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Verträge mit fünf neuen Großhandels-Distributionskunden abgeschlossen hat. Diese Kunden, darunter das US-Naturkost-Vertriebsunternehmen KeHE, wählten die von SAP unterstützte (SAP endorsed App) Pricefx-App aus, um eine bessere Kundenerfahrung zu bieten, die Margen zu verbessern und maximalen Wert aus ihren ERP-Investitionen zu schöpfen.

Großhandels-Vertriebsunternehmen sind in einer äußerst umkämpften Branche mit einzigartigen Herausforderungen konfrontiert. Distributionsunternehmen müssen mit kritischen Geschäftsdisruptionen umgehen und sind in der Lieferkette das wichtigste Verbindungsstück zwischen Herstellern und Einzelhändlern. Das Management von Hunderten von Produkten und Vertriebsmitarbeitern bei steigenden Kosten (insbesondere für Transport und Löhne) erfordert die genaue und wiederholte Untersuchung der angewendeten Preisgestaltungsstrategien. Die Lösung von Pricefx ermöglicht Großhandels-Distributoren, neue Umsatzquellen zu erschließen, Kosten zu reduzieren und Margen beizubehalten bzw. zu vergrößern.

"Kunden erfahren zunehmenden Druck auf die Margen und müssen schnell auf sich verändernde Geschäftsbedingungen reagieren", so Darryl Gray, Global Vice President, Software Partner Monetization Success bei SAP. "Die Cloud-native, KI-gesteuerte Preisoptimierungslösung von Pricefx hilft, die Leistung der Daten freizusetzen und ein rentables Wachstum sowie Effizienz in Rekordzeit zu erzielen. Als "SAP endorsed App" mit Premium-Zertifizierung durch SAP sollten Kunden, die eine Preisoptimierungslösung für den Handel evaluieren, das Angebot von Pricefx ins Auge fassen."

"Bei der Preisgestaltungsstrategie für Vertriebsunternehmen gibt es keine Einheitsgrößen. Sie sollte vielmehr die Präferenzen des jeweiligen Unternehmens widerspiegeln, seine Stärken und Schwächen sowie die Ziele allgemein, die das Unternehmen erfüllen möchte", sagte Ronak Sheth, Chief Executive Officer von Pricefx. "In dieser Hinsicht bietet die Pricefx-Lösung Distributoren ein integriertes, intelligentes Technologiefundament sowie Best Practices, um betriebliche Exzellenz zu erzielen und ein rentables Wachstum zu fördern. Unsere Kunden nutzen Preisgestaltungsstrategien, die Rentabilität mit Flexibilität kombinieren, damit sie sich kontinuierlich an Marktentwicklungen anpassen können."

Die Optimized Dynamic Pricing-Lösung von Pricefx, eine "SAP endorsed App", ist im SAP Store erhältlich. Diese App ist Premium-zertifiziert für die Integration mit der SAP Commerce Cloud-Lösung und Teil des Branchencloud-Portfolios von SAP. Sie lässt sich auch mit SAP S/4HANA, SAP Sales Cloud und SAP CPQ integrieren. Pricefx wurde im Rahmen des SAP Pinnacle Awards-Programms drei Jahre in Folge als führender SAP-Partner gewürdigt und zuletzt mit dem 2022 SAP Pinnacle Award als "SAP Store Partner of the Year" ausgezeichnet und war Endrundenteilnehmer in der Kategorie "Customer Excellence".

