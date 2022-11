Wien (www.anleihencheck.de) - Nach datenarmen Tagen wird es in der Eurozone in dieser Woche spannend, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit den Schnellschätzungen der Einkaufsmanagerindices würden die meistbeachteten Konjunkturfrühindikatoren für Europa veröffentlicht. Die Umfragewerte für den Industrie- und Dienstleistungsbereich würden seit längerem nach unten tendieren und seien klar auf einem Niveau angelangt, das mit einer rückläufigen Wirtschaftsaktivität einhergehe. Eine Rezession werde für die Eurozone allgemein erwartet, die Frage sei, wie tief und lange diese ausfallen werde. In Bezug auf die anstehenden PMI könne die Frage anders ausgedrückt werden: Seien diese Frühindikatoren bereits nahe ihrem Tief oder stünden weitere Rückgänge an und wie weit würden diese führen? ...

