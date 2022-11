Der Anleihemarkt hat sich erholt, aber wie ist die Perspektive? Im Frankfurter Kreis diskutieren Anlageexperten mit Mein-Geld-Chefin Isabelle Hägewald, warum sich ein Invest in Staatsanleihen langfristig lohnt, wie die Inflation die Zinsentwicklung ausbremst und welche Entwicklungen langfristig zu erwarten sind. Unsere Gäste: Niclas Nink, Executive Director // Edmond de Rothschild Asset Management Frank Steffen, Head of Financial Institutions, Germany & Austria // RBC BlueBay Asset Management Sophia Wurm, Senior ETF Sales // SPDR ETFs Alain Barthel, Head of Continental Europe, Investment Specialist // Brandywine Global Investment Management staatsanleihen geldanlage inflation zins anleihen

