Schwellenländer zahlen auf ihre Anleihen höhere Zinsen - doch bringt das auch ein höheres Risiko? Im Frankfurter Kreis diskutieren Anlageexperten mit Mein-Geld-Chefin Isabelle Hägewald, wie Zinshöhe und Risiko zusammenhängen, wie man Risiken auch langfristig bewertet und ob der Markt Risiken richtig einpreist. Unsere Gäste: Niclas Nink, Executive Director // Edmond de Rothschild Asset Management Frank Steffen, Head of Financial Institutions, Germany & Austria // RBC BlueBay Asset Management Sophia Wurm, Senior ETF Sales // SPDR ETFs Alain Barthel, Head of Continental Europe, Investment Specialist // Brandywine Global Investment Management staatsanleihen geldanlage inflation zins anleihen

