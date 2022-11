Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Berkshire Hathaway, Charlie Munger, lobte die Performance des Elektroauto-Pioniers Tesla. Es sei eine erstaunliche Leistung in der amerikanischen Autoindustrie, so Munger. "Ich war sicherlich überrascht, dass Tesla so gut abgeschnitten hat", sagte der Vize der Investmentholding Berkshire Hathaway Charlie Munger in einem CNBC-Interview. "Wir haben seit langer, langer Zeit kein erfolgreiches neues Autounternehmen mehr gehabt. Was Tesla im Autogeschäft ...

