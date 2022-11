Grefrath (ots) -INTERVIEW MIT SARAH ENGELSAnmoderation:Glückliche Gesichter, glänzende Augen und tosender Applaus: So begeistert feierte das Publikum am Samstag den Tourstart der neuen HOLIDAY ON ICE-Show "A New Day" im nordrhein-westfälischen Grefrath. Jetzt heißt es für das 40-köpfige internationale Ensemble Koffer packen: Der eindrucksvolle Mix aus atemberaubenden Choreografien, spektakulären Stunts, 300 fantasievollen Kostümen und weltbekannten Hits geht auf große Deutschland-Tour. Die größte und aufwändigste Show in der HOLIDAY ON ICE-Geschichte wird innerhalb der nächsten sechs Monate in 21 Städten zu sehen sein. Sängerin Sarah Engels hat "A New Day" schon gesehen und ist total begeistert. Kein Wunder, denn sie ist ein großer Eislauf-Fan und war sogar schon mal als Gaststar bei HOLIDAY ON ICE dabei.Wir haben mit Sarah Engels über ihren Besuch bei der neuen Show "A New Day" gesprochen:1. Sarah, du hast selbst vor drei Jahren als Gaststar bei einer HOLIDAY ON ICE-Show mitgewirkt. Wie fühlt sich das an, jetzt zu deiner ehemaligen Show-Familie zurückzukommen und deine Ex-Kolleginnen und -Kollegen zu sehen?Also es ist ein unfassbar schönes Gefühl wieder hier zu sein, die Leute alle wieder zu sehen und auch das Gefühl wieder zu fühlen, wie es war vor drei Jahren, als ich mich selber hier für die große Show vorbereitet habe, ich als kleine Sarah quasi zwischen den ganzen Profis mit dabei sein durfte. Und das war für mich schon immer ein inspirierender und faszinierender Sport und ich glaube, jeder, der schon mal auf dem Eis war, der kann das auch bezeugen. Das ist einfach auch ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Und klar, die Show an sich ist einfach so gigantisch, dass es das Ganze noch so richtig schön schmückt. (0:33)2. Was ist dein Eindruck von der neuen Show "A New Day"?Ich glaube, dass die sich mal wieder selbst übertroffen haben. Die Kostüme, die sehen unfassbar schön aus. Also es ist mal wieder sehr spektakulär! Es sieht natürlich auch immer alles so gefährlich aus, also ich glaube, das ist es auch. Aber das sind ja alles Profis hier, die genau wissen, was sie machen. Man kann sich auf eine unfassbar tolle und unvergessliche Show freuen. (0:20)3. Spektakuläre Stunts und atemberaubende Choreografien, dafür sind die HOLIDAY ON ICE-Shows bekannt. Was, glaubst du, ist die besondere Herausforderung bei der neuen Show "A New Day"?Ich glaube, die größte Herausforderung ist eigentlich, sich nicht selbst im Weg zu stehen und Angst zu haben. Man muss sich dem Ganzen hingeben und sich trauen. Und man muss sich frei fühlen und sich einfach darauf einlassen. Als Zuschauer, aber auch als Läufer. (0:14)4. Du warst nicht nur Gaststar bei HOLIDAY ON ICE, sondern hast 2019 auch bei "Dancing On Ice" mitgemacht und sogar gewonnen. Eigentlich bist du aber ja Sängerin und Schauspielerin. Wie bist du überhaupt zum Eislaufen gekommen und was fasziniert dich so daran?Es fing wirklich mit 'Dancing on Ice' damals an und ich hatte auch nie eine Ahnung davon, wie dieser Sport für mich sein würde oder ob ich das mal richtig gut kann oder nicht. Ich habe mich da komplett auf was eingelassen, wovon ich keine Ahnung hatte, dass ich dafür so eine große Leidenschaft entwickeln würde. Das war für mich aber so der Sport, der mich ganz, ganz nah bei mir selbst sein lassen hat. Deswegen war das einfach unbeschreiblich schön für mich. (0:26)5. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür und bei vielen geht die Suche nach den passenden Geschenken los. Tickets für "A New Day" wären doch eine gute Idee, oder?Natürlich! Also ich glaube, da gibt es eigentlich keinen Weg dran vorbei. Man macht sich ja sowieso immer Gedanken, was schenke ich wem und über was freut man sich? Aber ich kann sagen, über diese Tickets würde sich jeder freuen und man muss es einfach nur machen, bevor alle weg sind! (lacht) (0:14)Abmoderation:Sängerin Sarah Engels ist begeistert von "A New Day". Die neue HOLIDAY ON ICE-Show geht jetzt auf große Deutschland-Tournee. Bis zum 30. April 2023 ist das Eis-Spektakel in insgesamt 22 Städten zu sehen. Bei einigen Shows sind Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron als Gaststars dabei und sorgen für olympischen Glanz. Sie sind nicht nur die Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele 2022, sondern auch die derzeit erfolgreichsten Eistänzer der Welt.Alle Infos und Tickets gibt es unter www. holidayonice.com.Termine A NEW DAY 2022/2023Dresden 23.11.2022-27.11.2022 Messehalle 1Flensburg 02.12.2022-04.12.2022 Flens-ArenaRostock 08.12.2022-11.12.2022 StadtHalleNürnberg 15.12.2022-18.12.2022 ARENA NÜRNBERGER VersicherungLeipzig 22.12.2022-27.12.2022 QUARTERBACK Immobilien ARENAMünster 29.12.2022-01.01.2023 Messe und Congress CentrumFrankfurt 03.01.2023-08.01.2023 FesthalleKöln 13.01.2023-15.01.2023 LANXESS arenaDortmund 20.01.2023-22.01.2023 WestfalenhalleStuttgart 25.01.2023-29.01.2023 Porsche-ArenaMannheim 02.02.2023-05.02.2023 SAP ArenaHamburg 09.02.2023-12.02.2023 Barclays ArenaMünchen 16.02.2023-19.02.2023 OlympiahalleBremen 22.02.2023-26.02.2023 ÖVB-ArenaBerlin 01.03.2023-19.03.2023 TempodromZwickau 22.03.2023-26.03.2023 StadthalleGöttingen 30.03.2023-02.04.2023 LOKHALLEMagdeburg 05.04.2023-10.04.2023 GETEC ArenaErfurt 13.04.2023-16.04.2023 Messehalle 1Freiburg 20.04.2023-23.04.2023 SICK-ArenaHannover 28.04.2023-30.04.2023 ZAG ArenaPressekontakt:Ansprechpartner:HOI PRODUCTIONS GERMANY GMBH Julia Kroll, 0163 57 52 622all4radio, Daniela Chlouba, 0711 3277759 0Original-Content von: Holiday On Ice, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40485/5375081