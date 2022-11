NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat das Kursziel für Salesforce von 250 auf 240 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Eine Umfrage des Analysehauses zum Geschäft mit Software für Kundenbeziehungsmanagement habe ergeben, dass sich dieses seit dem letzten Quartal abgeschwächt habe, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Die negativen Währungseffekte sowie der Gegenwind von der Gesamtwirtschaft seien nun intensiver und dürften das Wachstum belasten. Aus Anlegersicht komme es nun auf die Margenentwicklung an. Gleichwohl seien die Aktien attraktiv bewertet./la/mis



ISIN: US79466L3024

