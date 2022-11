Zürich (ots) -Eine repräsentative Umfrage von Toppreise.ch zeigt: 90% der Schweizerinnen und Schweizer verwenden beim Einkaufen verschiedene Strategien zum Sparen. Preisvergleiche sind dabei besonders beliebt. Auf Konsum verzichten besonders Junge. Dies dürfte mit den steigenden Preisen in Zusammenhang stehen.Damit das vermeintliche Black Friday "Schnäppchen" später nicht bereut wird, sollte einiges beachtet werden. Nebst den Umfrageresultaten gibt es in der ausführlichen Medienmitteilung (https://blackfriday.toppreise.ch/wp-content/uploads/2022/11/Medienmitteilung-Schweizer-muessen-sparen.pdf) auch eine Übersicht über die besten Spartricks zum Black Friday.Preisvergleiche am Black Friday wichtigIn einer durch Toppreise.ch in Auftrag gegebenen und von DemoSCOPE durchgeführten, repräsentativen Umfrage wollten wir wissen, welche Spartricks Schweizerinnen und Schweizer verwenden. Am beliebtesten ist der Preisvergleich: Mehr als die Hälfte aller Schweizerinnen und Schweizer vergleicht vor dem Einkauf die Preise. Dabei gibt es praktisch keine Unterschiede nach demografischen Kriterien.Joy Wittwer von Toppreise.ch meint: "Während der Black Friday Woche werden rund drei Mal so viele Preise verglichen wie in einer normalen Woche. Am Black Friday selbst werden sogar mehr als sechs Mal so viele Preise verglichen wie an einem gewöhnlichen Freitag." Aus diesem Grund hat Toppreise.ch unter blackfriday.toppreise.ch dieses Jahr eine Übersicht mit den besten Black Friday Angeboten erstellt.Besonders Junge nutzen SpartricksEbenfalls beliebt sind Übersichten wie Aktionsprospekte und Deal-Websites. Dabei lässt man sich inspirieren und stöbert durch die verschiedenen Preise. Rund ein Drittel aller Schweizer verwendet solche Übersichten. Auch Gutscheine sind nach wie vor sehr beliebt, insbesondere bei den Jüngeren (18-35), wo sie von fast der Hälfte verwendet werden. Rund 40% der jüngeren Konsumentinnen und Konsumenten gaben an, auf Einkäufe zu verzichten, um Geld zu sparen. Lediglich 10% verwenden Cashback. Dies dürfte daran liegen, dass es Cashback-Plattformen wie monerio.ch erst seit kurzem in der Schweiz gibtWeiterführende Informationen- Ausführliche Medienmitteilung (https://blackfriday.toppreise.ch/wp-content/uploads/2022/11/Medienmitteilung-Schweizer-muessen-sparen.pdf)- Resultate Umfrage (https://blackfriday.toppreise.ch/wp-content/uploads/2022/11/Grafiken-DemoSCOPE-Umfrage.pdf)Pressekontakt:Toppreise.chJoy WittwerE-Mail: joy@toppreise.chTel: 077 214 36 75Original-Content von: Blackfriday.Toppreise.ch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061008/100898940