Würselen (ots) -Die 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG, eine Marketing-Agentur mit Sitz in Lebach, wurde beim Verkaufspsychologie Exzellenztag, der am 5.11.2022 im Schloss Bensberg bei Köln stattfand, mit dem Verkaufspsychologie Exzellenz Award ausgezeichnet. In feierlichem Rahmen übergab Veranstalter Matthias Niggehoff den Award an Geschäftsführer Marco Schröder. Das Unternehmen erhielt den Preis für seine exzellenten Kundenergebnisse mittels Verkaufspsychologie und Copywriting sowie für herausragendes Know-how in diesen Bereichen und setzte sich damit gegen zahlreiche Top-Marketer durch.Veranstalter Matthias Niggehoff: "Marco Schröder gehört mittlerweile zu den führenden Experten in der deutschen Marketingszene. Neben seinem persönlichen Fachwissen beeindruckte mich während unserer Zusammenarbeit stets die hohe Umsetzungsgeschwindigkeit und Auffassungsgabe seines Teams von 3 Plus Solutions. Daher freute es mich sehr, ihm den Preis persönlich überreichen zu können."Der Verkaufspsychologie Exzellenztag ist ein exklusives Event für ausgewählte Top-Marketer, die zum Kundenkreis des Instituts für Verkaufspsychologie von Matthias Niggehoff und Dr. René Delpy gehören. So nahmen 30 erfolgreiche Unternehmer an der Veranstaltung teil und erhielten bei inhaltsreichen Vorträgen tiefe Einblicke in die profitable Welt der Verkaufspsychologie, des Framings und des Neuroprofilings. Darüber hinaus gab es reichlich Gelegenheit für ausführliches Networking, bei dem Besucher wertvolle Kontakte knüpften und im regen Austausch mit anderen Branchenexperten hilfreiche Tipps erhielten."Die Verkaufspsychologie spielt eine immer wichtigere Rolle und ist für viele Unternehmen zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor geworden, der ihnen den entscheidenden Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz verschafft. Darauf möchten wir auch in Zukunft bei weiteren Events dieser Art aufmerksam machen. Gleichzeitig wollen wir diese Gelegenheiten weiterhin dazu nutzen, die Leistungen unserer Kunden und Partner im Beisein anderer Branchengrößen zu honorieren", so Matthias Niggehoff.Über Matthias Niggehoff:Matthias Niggehoff leitet als Geschäftsführer zusammen mit Dr. René Delpy die Firma IFV Performance GmbH - eine Training und Consulting Company, die Marketing-Dienstleister mittels psychologischer Ansätze darin unterstützt, mehr finanzstarke Kunden zu gewinnen und bessere Kundenergebnisse im Marketing zu erzielen. So erreichen die Experten einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil für ihre Kunden. Mehr Informationen dazu unter: https://matthiasniggehoff.dePressekontakt:IFV Performance GmbHVertreten durch: Geschäftsführer Matthias Niggehoff und Dr. René DelpyE-Mail: support@verkaufspsychologie-institut.deWebseite: https://matthiasniggehoff.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: IFV Performance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164744/5375152