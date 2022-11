Die ITA Airways ist für die Lufthansa offenbar weiterhin ein veritables Akquisitionsziel. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist der MDAX-Konzern nach wie vor an einer Übernahme der staatlich kontrollierten italienischen Fluggesellschaft interessiert. Der ITA-Airways-Datenraum sei für das Frankfurter Unternehmen erneut geöffnet worden. Wie die italienische Zeitung Corriere della Serra berichtet, will die neue rechtsgerichtete Regierung die Mehrheit an der Airline nun so schnell wie möglich loswerden. ...

