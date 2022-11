NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suse nach vorläufigen Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Resultate deuteten auf eine deutliche Verbesserung im sogenannten Emerging-Geschäft hin, in dem die Cloud-Aktivitäten gebündelt sind, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei der Ausblick positiver als erwartet./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 02:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2022 / 02:51 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

LU2333210958