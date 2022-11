Wer hätte noch vor zwei Jahren gedacht, dass Alibaba (WKN: A117ME)-Aktien einmal um mehr als 71 % einbrechen können (18.11.2022)? Der chinesische E-Commerce-Gigant verfügte über eine so überragende Marktstellung und wuchs damals so stark, dass eher noch höhere Kurse zu erwarten waren. Eingriffe brachten Alibaba zu Fall Doch der starke Eingriff der chinesischen Regulierungsbehörden führte letztendlich zu einem Ergebnis- und Aktienkurseinbruch. Viele Investoren verloren zudem das Vertrauen in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...