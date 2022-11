Thyssenkrupp (WKN: 750000) hat hart an einer Ergebniswende gearbeitet und war schließlich erfolgreich. Thyssenkrupp gelingt die Wende Im Geschäftsjahr 2021/2022 stieg der Umsatz um 21 % auf 41.140 Mio. Euro. Noch wichtiger ist jedoch das Ergebnis. Es verbesserte sich von -115 auf 1.136 Mio. Euro. In sieben der vergangenen zehn Jahre verbuchte Thyssenkrupp hingegen Verluste, die in der Spitze in nur einem Jahr bis zu 5.425 Mio. Euro betrugen. Seinen letzten Milliardengewinn verbuchte der Konzern ...

