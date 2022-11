Arg hat es die Chemiebranche in den letzten Monaten gebeutelt und die Angst vor dem Gasausfall und hohen Energiepreisen haben Bewertungen in surreale Tiefen getrieben. Doch ist dies jetzt eine Einstiegschance für die Covestro-Aktie? Von Johann Werther Das Geschäftsmodell Polymerwerkstoffe sind die Grundlage des modernen Lebens. Sie stecken in fast jedem Produkt, das wir tagtäglich in den Händen halten. Als weltweit führender Hersteller dieser Produkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...