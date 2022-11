Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter - November 2022

November 2022

Die Märkte scheinen bei 3.500 Punkten im S&P500 ihren lange erwartenden Boden gefunden zu haben. Seitdem sind Zuwächse von rund +10% bis +15% zu verzeichnen.

Der entscheidende Faktor ist die nachlassende Inflationssorgen in den USA. Jüngste Zahlen zeigen, dass wohl der Peak in der Inflation erreicht ist und entsprechend die FED die Zinsen weniger stark erhöhen kann als bisher erwartet.

Die drei weiteren Entlastungsfaktoren waren: 1. Russland zunehmender Rückzug aus der Ukraine und das Ausbleiben weiterer atomarer Drohungen. 2. die Lockerungen der chinesischen Corona-Lockdown-Politik und 3. die kurzfristigen Neuwahlen in UK.

Einhergehend mit dem Risk-On Modus schwächte sich der US-$ zum € massiv um 8 Cent auf 1,04 US-$/€.

Unverändert: Rückläufige Inflationszahlen nehmen den Druck von den Zentralbanken, die die Zinsen zunächst nur noch moderat erhöhen und bald senken werden.

Das nächste entscheidende Level ist im S&P500 bei rund 4.100 Punkte, wo derzeit der Abwärtskanal seit 1Q2022 verläuft. Ein nachhaltiges Durchstoßen dieses Levels ist der letzte größere Widerstand vor den - signifikant höher liegenden - All-Time-Highs der Indices. Wir erwarten das Durchstoßen der 4.100 Punkte noch in diesem Jahr und das Erreichen der All-Time-Highs in 1H23. Auch darüber hinaus gehende, weitere Höchststände halten wir für sehr wahrscheinlich.

Im Einklang mit sinkenden Zinsen und steigenden Aktien werden dann auch Bonds und Gold fester notieren. Allerdings sehen wir Gold - im Gegensatz zu den Aktienmärkten - spätestens bei seinem All-Time-High bei 2.060 US-$/Unze limitiert, da trotz großer Inflationssorgen und dem historischen Kriegsausbruch in 1H2022 dem Edelmetall die Kraft für neue Höchststände fehlte.

Der US-$ wird - einhergehend mit einer stärkeren US- vs. EU-Wirtschaft - wieder zulegen. Wir sehen die jüngste EUR-Stärke nur als kurzfristige Gegenbewegung. Wir können uns weiterhin einen USD unter der Parität und in Richtung seines all time highs gegen den Euro bei 0,84 US-$/€ sehr gut vorstellen. Wir haben unsere US-$-Positionen entsprechend nicht abgesichert, auch wenn wir hier eine kurzfristige Entspannung gesehen haben.