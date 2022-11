Im letzten Jahr gehörten Chip-Aktien noch zu den beliebtesten Aktien. Kein Wunder, denn mit etwas Glück konnte man sein Geld damit innerhalb weniger Monate verdoppeln. In diesem Jahr zeigt sich aber die Kehrseite dieser starken Performance. In diesem Jahr gehört ein Großteil der Aktien aus dieser Branche zu den größten Verlierern am Markt. In vielen Fällen haben sich die Aktienkurse in den letzten Jahren deutlich besser entwickelt als die Gewinne der jeweiligen Unternehmen. Da der Wert eines Unternehmens ...

