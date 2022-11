Bern (ots) -SWI swissinfo.ch, der internationale Dienst der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG, macht eine Auswahl von Schweizer Dokumentarfilmen von der Schweizer Streaming-Plattform Play Suisse für ein internationales Publikum zugänglich. Die Filme, bis anhin nur in der Schweiz ausgestrahlt, sind mit englischen Untertiteln versehen und weltweit abrufbar.Eine stetig wachsende Auswahl an Filmen aus der und über die Schweiz ergänzt neu das Angebot von SWI swissinfo.ch. Für die Streaming-Plattform Play Suisse in deutscher, französischer und italienischer Sprache produzierte Filme sind nun auch auf Englisch untertitelt und aus dem Ausland abrufbar. Das neue Angebot von SWI gewährt Einblick in die Ereignisse rund um den Absturz des Swissair-Flugs 111 im September 1998, den spektakulären Zürcher Postraub, ein Zugsdrama in den Schweizer Alpen und vieles mehr.Einfacher Zugang über jeden BrowserDer Zugang könnte einfacher nicht sein. Interessierte wählen unter www.swissinfo.ch/films ganz unkompliziert einen Film aus der regelmässig aktualisierten Sammlung an spannenden Dokumentarfilmen aus. Die stetig wachsende Kollektion deckt eine breite Palette an Themen ab: vom Leben der Kämpferinnen im Donbass über das Felsklettern im Tessin und den Kampf ums Überleben während des Bootsrennens "Bol d'Or" auf dem Genfersee bis hin zu spektakulären Schweizer Kriminalfällen.Nichts mehr verpassenFür Filmfans, die sich keine Neuheit entgehen lassen wollen, ist der Film-Newsletter von SWI swissinfo.ch genau das Richtige. Weitere Informationen über die Swiss Film Selection sind unter www.swissinfo.ch/films zu finden.Pressekontakt:Larissa M. Bieler, Direktorin SWI swissinfo.chlarissa.bieler@swissinfo.ch, 058 136 27 95Selina Haefelin, Unternehmenskommunikation SWI swissinfo.chselina.haefelin@swissinfo.ch, 058 136 27 58Original-Content von: SWI swissinfo.ch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001296/100898946