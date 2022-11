FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 2750 (3100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1000 (820) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 775 (720) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS LEARNING TECHNOLOGIES GROUP TARGET TO 175 (200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 750 (720) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES URBAN LOGISTICS REIT TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 170 (180) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 130 (110) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 625 (570) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1760 (1750) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LEGAL & GENERAL PT TO 290 (285) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BOOHOO TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 55 (60) PENCE - GOLDMAN CUTS BP PRICE TARGET TO 690 (700) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 500 (710) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 1460 (1420) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 850 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES B&M TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 490 (420) PENCE - GOLDMAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 255 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 130 (125) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6150 (5600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 740 (730) PENCE - 'BUY' - PANMURE CUTS BOOHOO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 120 PENCE - PANMURE CUTS NEXT PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 6800 PENCE - RBC CUTS TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 250 (275) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6000 (5600) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 630 (670) PENCE - 'BUY'



